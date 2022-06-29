Во что поиграть в июле 2022: календарь релизов на ПК и консолях

Для игровой индустрии настал самый небогатый на события период — разгар ежегодной летней засухи, во время которой издатели и независимые студии придерживают интересные релизы до наступления осени. Что поделать, рынок работает по давно сложившимся законам. Нам остается только выискивать в пустыне редкие алмазы — то есть, примечательные игры. Вот на что стоит обратить внимание в июле.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

F1 22 (1 июля)

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Открывает июль F1 22 — свежий выпуск серии гоночных симуляторов от Codemasters, посвященной заездам на болидах «Формулы-1». Весной вокруг проекта разразился локальный скандал из-за того, что разработчики решили вырезать из игры несколько российских трасс, но в остальном поклонники франшизы и так прекрасно знают, чего можно ожидать. Высоких скоростей, красивой графики и напряжения — все как обычно.

Electronic Arts

Clanfolk (14 июля)

Студия MinMax Games готовится выпустить Clanfolk: менеджмент-сим о нелегкой жизни средневековых шотландцев, где игроку предстоит создать собственный клан и позаботиться о его благополучии. Для этого нужно обеспечить всех водой, едой и крышей над головой, исследовать различные технологии, организовать земледелие и скотоводство, поддерживать хорошие отношения с соседними кланами… Иными словами, это Rimworld на историческую тему — сходство прослеживается даже при одном взгляде на скриншоты. И если верить отзывам тех, кто играл в демоверсию, получилось вполне себе неплохо.

Hooded Horse

Loopmancer (14 июля)

Loopmancer от китайского коллектива eBrain Studio — это стильный двухмерный экшен в декорациях киберпанкового мегаполиса, где игроку предстоит выбраться из временной петли. Главный герой погиб во время расследования очередного дела, но после смерти вернулся назад в прошлое: теперь у него есть второй шанс прорубить себе путь через всех бандитов города и раскрыть истину. Авторы обещают динамичный геймплей, эффектный визуальный дизайн и большое разнообразие стилей игры за счет навыков, оружия, кибернетических аугментаций и других инструментов.

eBrain Studio

Stray (19 июля)

Симулятор бродячего кота Stray можно спокойно назвать одной из самых ожидаемых игр года. Премьерный трейлер, вышедший два года назад, моментально покорил аудиторию: приключения бродячего кота в футуристическом городе, где обитают сплошь одни роботы, выглядели крайне любопытно. Несмотря на хайп, разработчики из BlueTwelve Studio до сих пор толком не раскрыли никаких подробностей об игре, но ждать осталось недолго — совсем скоро мы сами узнаем, стоило ли оно того.

Annapurna Interactive

As Dusk Falls (19 июля)

Интерактивный криминальный триллер As Dusk Falls расскажет историю о двух семьях, чьи судьбы оказались переплетены из-за трагического ограбления в захолустном городке. По задумке авторов, повествование будет довольно комплексным: разные персонажи, разные перспективы, решения и последствия. Более того, сюжет можно будет пройти в кооперативе на восьмерых игроков. Тяжело сказать, как хорошо это реализовано на практике, но звучит как минимум необычно. На территории РФ игра официально недоступна.

Xbox Game Studios

Endling — Extinction is Forever (19 июля)

Живописное, меланхоличное приключение о маме-лисице и ее лисятах — последних представителях своего вида, которые изо всех сил пытаются выжить на планете, потерпевшей экологическую катастрофу. Вода непригодна для питья, леса активно вырубаются, браконьеры охотятся на любую живность: подтекст игры, мягко говоря, очевиден. Но жуткие пейзажи загрязненной человеком природы действительно производят сильное впечатление. Если еще и геймплей будет неглупым, то, возможно, нас ждет нечто действительно выдающееся.

HandyGames

Sweet Transit (ранний доступ Steam — 28 июля)

На этой печальной ноте мы переключимся на прямую противоположность экологии — активную, беспощадную индустриализацию. Градостроительный симулятор Sweet Transit предложит игроку заняться организацией целой инфраструктуры: от мелких поселений и городов до добычи ресурсов и транспортной логистики. Такой масштаб механик даже по меркам жанра смотрится нестандартно — остается лишь надеяться, что за период раннего доступа авторы смогут реализовать свои амбиции как следует.

Team17

Xenoblade Chronicles 3 (29 июля)

Наконец, последним значимым релизом июля станет Xenoblade Chronicles 3 — третья часть культовой серии японских RPG, которая выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch. Сюжет обещает стать самым масштабным за всю историю франшизы: он расскажет о событиях непримиримой вражды между двумя государствами — главных героев на этот раз тоже будет двое. Публика тепло встретила переиздание оригинальной Xenoblade Chronicles, так что интересно, сможет ли третья часть выдержать планку качества.