В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Источники: FIFA 23 выйдет 30 сентября

Чемпионат.com

Последняя часть FIFA от EA, похоже, выйдет 30 сентября. Дату выхода фанаты приметили ещё несколько недель назад. И, похоже, предположения оказались верными, ведь их подтвердил инсайдер Том Хендерсон.

Названа дата выхода FIFA 23
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

FIFA 23 выйдет 30 сентября. Анонс в июле.

Несмотря на то что FIFA 23 станет последней частью от EA Sports, она явно станет самой амбициозной на сегодня: впервые появятся кроссплей (его всё ещё тестируют в FIFA 22) и оба чемпионата мира (и женский, и мужской). Слухи о переходе на условно-бесплатную основу Хендерсон называет глупыми.

А первые подробности о следующей части футбольного симулятора, который выйдет осенью 2023 года, мы узнаем в июле 2023-го. Тогда EA пообещала провести большую презентацию EA Sports FC — теперь так будет называться FIFA.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители