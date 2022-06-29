Названа дата выхода FIFA 23

Последняя часть FIFA от EA, похоже, выйдет 30 сентября. Дату выхода фанаты приметили ещё несколько недель назад. И, похоже, предположения оказались верными, ведь их подтвердил инсайдер Том Хендерсон .

Несмотря на то что FIFA 23 станет последней частью от EA Sports, она явно станет самой амбициозной на сегодня: впервые появятся кроссплей (его всё ещё тестируют в FIFA 22) и оба чемпионата мира (и женский, и мужской). Слухи о переходе на условно-бесплатную основу Хендерсон называет глупыми.