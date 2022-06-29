В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
4 часа назад

Стартовал второй этап беты Overwatch&nbsp;2 — России и Беларуси вход закрыт

Игромания.ру

Blizzard объявила о старте второй закрытой PVP-беты Overwatch 2 для всех доступных платформ, включая Xbox и PlayStation.

Россиян не пускают на бету Overwatch 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Хоть бета и закрытая, но доступ к ней могли получить обладатели комплекта «Пост наблюдения», куда ещё входит игра и другие различные бонусы. Во второй бете добавили Королеву Стервятников, которая выполняет роль «танка», а ещё желающим доступны битвы 5 на 5, новая карта в Рио-де-Жанейро и другие нововведения.

Но игроки из России и Беларуси всё-таки не смогут поучаствовать в бете традиционными способами — подобная информация появлялась в прошлом, однако затем с сайта игры пропало соответствующее упоминание.

Судя по всему, изначально оно появилось там не случайно, поскольку пользователи жалуются, что не могут получить доступ к проекту даже в случае предзаказа тематического набора — для входа в игру требуется VPN.

Правда, если судить по инструкциям в сети, держать его включённым всё время не придётся, а на Xbox и вовсе отсутствует необходимость в VPN. Выход Overwatch 2 намечен на 4 октября, причём ранее стало известно, что после релиза новинки фанаты уже не смогут сыграть в первую часть.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители