Россиян не пускают на бету Overwatch 2

Blizzard объявила о старте второй закрытой PVP-беты Overwatch 2 для всех доступных платформ, включая Xbox и PlayStation.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Хоть бета и закрытая, но доступ к ней могли получить обладатели комплекта «Пост наблюдения», куда ещё входит игра и другие различные бонусы. Во второй бете добавили Королеву Стервятников, которая выполняет роль «танка», а ещё желающим доступны битвы 5 на 5, новая карта в Рио-де-Жанейро и другие нововведения.

Но игроки из России и Беларуси всё-таки не смогут поучаствовать в бете традиционными способами — подобная информация появлялась в прошлом, однако затем с сайта игры пропало соответствующее упоминание.

Судя по всему, изначально оно появилось там не случайно, поскольку пользователи жалуются, что не могут получить доступ к проекту даже в случае предзаказа тематического набора — для входа в игру требуется VPN.