Глава Xbox Game Studios прокомментировал переработки в Bethesda

Главу Xbox Game Studios Мэтта Бути попросили прокомментировать недавний материал Kotaku о проблемной разработке Fallout 76 и постоянных переработках. В итоге Бути встал на защиту Bethesda.
Он отметил, что подобные статьи «смотрят в прошлое, иногда довольно в далёкое прошлое» — в то время кранчи были «частью культуры всей индустрии». Поэтому, по его словам, «нечестно» обвинять в переработках одну только Bethesda. Подчеркнём, что в материале Kotaku в основном говорилось о проблемах, происходящих в 2018 году.
При этом Бути уверен, что сейчас в компании нет кранчей и «атмосферы запугивания». Но кризис всё равно может наступить без его ведома, поэтому Бути побуждает сотрудников делиться своими опасениями с HR-отделом.