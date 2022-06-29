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5 часов назад

Глава Xbox Game Studios: «нечестно» приписывать кранчи одной Bethesda

Игромания.ру

Главу Xbox Game Studios Мэтта Бути попросили прокомментировать недавний материал Kotaku о проблемной разработке Fallout 76 и постоянных переработках. В итоге Бути встал на защиту Bethesda.

Глава Xbox Game Studios прокомментировал переработки в Bethesda
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Он отметил, что подобные статьи «смотрят в прошлое, иногда довольно в далёкое прошлое» — в то время кранчи были «частью культуры всей индустрии». Поэтому, по его словам, «нечестно» обвинять в переработках одну только Bethesda. Подчеркнём, что в материале Kotaku в основном говорилось о проблемах, происходящих в 2018 году.

При этом Бути уверен, что сейчас в компании нет кранчей и «атмосферы запугивания». Но кризис всё равно может наступить без его ведома, поэтому Бути побуждает сотрудников делиться своими опасениями с HR-отделом.

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