Глава Xbox Game Studios прокомментировал переработки в Bethesda

Он отметил, что подобные статьи «смотрят в прошлое, иногда довольно в далёкое прошлое» — в то время кранчи были «частью культуры всей индустрии». Поэтому, по его словам, «нечестно» обвинять в переработках одну только Bethesda. Подчеркнём, что в материале Kotaku в основном говорилось о проблемах, происходящих в 2018 году.