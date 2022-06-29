Провал: первые тесты бюджетной NVIDIA GeForce GTX 1630 и сравнение с GTX 1650

YouTube-канал Benchmark Lab протестировал GeForce GTX 1630 — ультрабюджетную видеокарту Nvidia, которая долгое время была объектом многочисленных слухов. Как оказалось, графический процессор представляет собой менее мощный вариант GTX 1650: обе карты построены на схожей архитектуре, обе предлагают 4 ГБ GDDR6 видеопамяти, используют одинаковую систему охлаждения и потребляют равные объемы электроэнергии.

Фото: Nvidia Nvidia

Ключевое различие между устройствами заключается в пропускной способности — на GTX 1630 она в два раза ниже из-за малой разрядности шины памяти. Плюс новинка использует значительно меньше графических ядер CUDA (512 против 896). Пока что продажи графического процессора заявлены только на китайском рынке, где стоимость покупки составляет приблизительно $150.

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Условия тестирования

Чтобы выяснить, как производительность GTX 1630 смотрится на фоне показателей GTX 1650, Benchmark Lab проверил обе видеокарты на примере нескольких популярных игр при средних (за парой исключений) настройках графики. Эксперимент проводился в стандартном разрешении FullHD 1080р на компьютере на базе Intel Core i9 10900K: не нового, но и далеко не самого слабого процессора.

Результаты тестирования

Первым подопытным выступила Diablo II: Resurrected, где GTX 1630 практически не вызывает вопросов. Средний fps стабильно держится на уровне 56 кадров без значительных просадок. До идеальных 60 fps цифры чуть-чуть не дотягивают, но за счет низкой задержки играть все равно более чем комфортно. GTX 1650 тоже прекрасно справляется: она показывает 75 fps при показателе 0,1% в 65 кадров — геймплей гладкий и отзывчивый.

Правда, здесь стоит помнить о том, что Diablo II: Resurrected — это переиздание игры более чем двадцатилетней давности. Когда дело доходит до чего-то более современного, обе видеокарты начинают испытывать некоторые трудности. Так, в Elden Ring новинка GTX 1630 выдает 47 fps при задержке в 36 кадров: звучит не слишком привлекательно, но фризов не наблюдается — играть вполне можно. GTX 1650 держится куда бодрее — средний fps составляет 58 кадров, тогда как задержка находится в районе 44. Опытный пользователь заметит неидеальную производительность, но, опять же, наслаждаться игрой можно спокойно.

Red Dead Redemption 2 еще сильнее нагружает графические процессоры. Тут GTX 1630 уже не справляется на средних настройках: хотя fps кое-как держится в районе 39 fps, задержка падает до 28 кадров — это свидетельствует о заметных просадках быстродействия. Тем временем, GTX 1650 все еще обеспечивает в меру комфортный игровой процесс: средний fps составляет 55 кадров при 0,1% в 47 кадров.

Для тестирования Cyberpunk 2077 настройки графики были понижены, хотя на практике это не слишком помогает. GTX 1630 работает на грани разумного: 39 fps и 32 кадра задержки. Если бы эта цифра была чуть ниже, начались бы тормоза. Как ни странно, результаты GTX 1650 немногим лучше — 46 fps и 37 кадров задержки. Технически разница есть, но она не то, чтобы сильно заметна.

Что касается God of War, то на средних настройках обе видеокарты демонстрируют примерно схожие результаты. GTX 1630 выдает играбельные 41 fps и 0,1% в 32 кадра: фреймрейт низкий, но стабильный. GTX 1650 показывает более впечатляющие 56 fps, но практически идентичную задержку в 33 кадра — плавность геймплея вызывает некоторые сомнения.

ПК-версия Horizon Zero Dawn требовательна к ресурсам компьютера, поэтому неудивительно, что здесь GTX 1630 вновь сдает позиции. 40 fps на практике вполне достаточно для игры, но 0,1% падает до 25 кадров — интенсивный экшен и спецэффекты наверняка вызовут фризы. GTX 1650 проявляет себя значительно лучше: 50 fps при 0,1% в 38 кадров — приемлемый результат для бюджетной видеокарты.

Заключение