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6 часов назад

Quantic Labs не согласна с обвинениями, что баги Cyberpunk 2077 — её вина

Игромания.ру

Quantic Lab, занимавшаяся обеспечением качества Cyberpunk 2077, дала официальный ответ изданию PCGamesN на обвинения в том, что компания врала CD Projekt RED в своих отчётах и усложняла обнаружение серьёзных проблем с игрой.

Тестеры Cyberpunk 2077 обиделись на обвинения в багах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Представители Quantic Lab не согласились с заявлениями, прозвучавшими в видео Upper Echelon Gamers, назвав их «неверными».

«Видео, опубликованное в социальных сетях, начинается с неверных утверждений об истории Quantic Lab».

«Похоже, что в нём также отсутствует понимание того, как тестируется игра перед ее релизом».

Quantic Lab отметила, что обычно крупные издатели работают с несколькими аутсорсинговыми QA-компаниями, а не полагаются только на одну. В добавок к этому у издателей практически всегда есть собственные команды, занимающиеся обеспечением качества проектов.

Также Quantic Lab подчеркнула, что «направление проекта согласовывается и корректируется в реальном времени в соответствии с требованиями клиентов».

Судя по всему, компания намекает на то, что за тестирование Cyberpunk 2077 отвечала не она одна, поэтому неправильно обвинять только её в проблемном запуске игры.

Напомним, что ещё один ютубер позже заявил, что разработчики из CD Projekt RED прекрасно знали о багах Cyberpunk 2077 — у них просто не было времени исправлять проблемы из-за жестких дедлайнов, поставленных руководством.

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