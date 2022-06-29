Тестеры Cyberpunk 2077 обиделись на обвинения в багах

Quantic Lab, занимавшаяся обеспечением качества Cyberpunk 2077, дала официальный ответ изданию PCGamesN на обвинения в том, что компания врала CD Projekt RED в своих отчётах и усложняла обнаружение серьёзных проблем с игрой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Представители Quantic Lab не согласились с заявлениями, прозвучавшими в видео Upper Echelon Gamers, назвав их «неверными».

«Видео, опубликованное в социальных сетях, начинается с неверных утверждений об истории Quantic Lab».

«Похоже, что в нём также отсутствует понимание того, как тестируется игра перед ее релизом».

Quantic Lab отметила, что обычно крупные издатели работают с несколькими аутсорсинговыми QA-компаниями, а не полагаются только на одну. В добавок к этому у издателей практически всегда есть собственные команды, занимающиеся обеспечением качества проектов.

Также Quantic Lab подчеркнула, что «направление проекта согласовывается и корректируется в реальном времени в соответствии с требованиями клиентов».

Судя по всему, компания намекает на то, что за тестирование Cyberpunk 2077 отвечала не она одна, поэтому неправильно обвинять только её в проблемном запуске игры.