Тестеры Cyberpunk 2077 обиделись на обвинения в багах

Quantic Lab, занимавшаяся обеспечением качества Cyberpunk 2077, дала официальный ответ изданию PCGamesN на обвинения в том, что компания врала CD Projekt RED в своих отчётах и усложняла обнаружение серьёзных проблем с игрой.
Представители Quantic Lab не согласились с заявлениями, прозвучавшими в видео Upper Echelon Gamers, назвав их «неверными».
«Видео, опубликованное в социальных сетях, начинается с неверных утверждений об истории Quantic Lab».
«Похоже, что в нём также отсутствует понимание того, как тестируется игра перед ее релизом».
Quantic Lab отметила, что обычно крупные издатели работают с несколькими аутсорсинговыми QA-компаниями, а не полагаются только на одну. В добавок к этому у издателей практически всегда есть собственные команды, занимающиеся обеспечением качества проектов.
Также Quantic Lab подчеркнула, что «направление проекта согласовывается и корректируется в реальном времени в соответствии с требованиями клиентов».
Судя по всему, компания намекает на то, что за тестирование Cyberpunk 2077 отвечала не она одна, поэтому неправильно обвинять только её в проблемном запуске игры.
Напомним, что ещё один ютубер позже заявил, что разработчики из CD Projekt RED прекрасно знали о багах Cyberpunk 2077 — у них просто не было времени исправлять проблемы из-за жестких дедлайнов, поставленных руководством.