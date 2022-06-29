Обновление Escape from Tarkov стерло весь прогресс

Свежее обновление для Escape from Tarkov стирает весь прогресс
Разработчики Escape from Tarkov уже начали установку свежего обновления 0.12.12.30, которое принесёт с собой вайп — стирание прогресса, достигнутого за период закрытого бета-тестирования.
Процесс установки патча стартовал в 10:00 МСК и продлится приблизительно 5 часов, при этом время могут продлить. Игра пока недоступна.Обновление 0.12.12.30 также принесёт с собой ряд нововведений, среди которых:
Напомним, что недавно создатели Escape from Tarkov анонсировали самостоятельное дополнение Arena. Закрытое бета-тестирование нового проекта начнётся осенью 2022 года. О сроках релиза пока не сообщают.