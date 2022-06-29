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6 часов назад

Свежее обновление для Escape from Tarkov стирает весь прогресс

Игромания.ру

Свежее обновление для Escape from Tarkov стирает весь прогресс

Обновление Escape from Tarkov стерло весь прогресс
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики Escape from Tarkov уже начали установку свежего обновления 0.12.12.30, которое принесёт с собой вайп — стирание прогресса, достигнутого за период закрытого бета-тестирования.

Процесс установки патча стартовал в 10:00 МСК и продлится приблизительно 5 часов, при этом время могут продлить. Игра пока недоступна.Обновление 0.12.12.30 также принесёт с собой ряд нововведений, среди которых:

  • расширение локации «Маяк»;
  • три новых босса, обитающих на локациях «Маяк», «Берег», «Лес» и «Таможня»;
  • переработанные анимации передвижения;
  • ежедневные задания для игроков-диких и новый тип ежедневных заданий — поиск предмета из категорий (продовольствие, медицина, оружие и т.д.);
  • новые модели оружия и их модификации;
  • различные графические улучшения, а также новые звуки и голоса;
  • многочисленные исправления ошибок и прочие изменения — с полным патчноутом можно ознакомиться здесь.

Напомним, что недавно создатели Escape from Tarkov анонсировали самостоятельное дополнение Arena. Закрытое бета-тестирование нового проекта начнётся осенью 2022 года. О сроках релиза пока не сообщают.

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