Обновление Escape from Tarkov стерло весь прогресс

Разработчики Escape from Tarkov уже начали установку свежего обновления 0.12.12.30, которое принесёт с собой вайп — стирание прогресса, достигнутого за период закрытого бета-тестирования.

Процесс установки патча стартовал в 10:00 МСК и продлится приблизительно 5 часов, при этом время могут продлить. Игра пока недоступна.Обновление 0.12.12.30 также принесёт с собой ряд нововведений, среди которых: