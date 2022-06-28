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2 часа назад

В Sonic Frontiers вернут культовый уровень

Чемпионат.com

На презентации Nintendo Direct Mini показали около минуты живого геймплея Sonic Frontiers на Switch, где также раскрыли так называемые «киберпространства».

В Sonic Frontiers вернут культовый уровень
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает рассказчик, это специальные испытания, которые предстоит проходить на высоких скоростях. Причём всё это будет происходить в разных антуражах — даже на культовом уровне Green Hill, который впервые дебютировал ещё в самой первой части.

Причём уровень всё такой же красочный и яркий, чего не скажешь об открытом мире самой Sonic Frontiers. Культовая локация выступает на контрасте с новыми уровнями Sonic Frontiers. Возможно, в этом сокрыта какая-то задумка. Ранее SEGA призналась, что такой тусклый мир игры сделан не просто так.

Sonic Frontiers выходит в конце года на всех актуальных платформах.

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