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5 часов назад

Первый в России обвиняемый в продаже читов для World of Tanks признал вину

ТАССиещё 1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/ Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов признал вину по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда города.

Первый в России обвиняемый в продаже читов для World of Tanks признал вину
Фото: World of TanksWorld of Tanks

Ранее постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Кирсанова было направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

"Признаю", - сказал Кирсанов, отвечая на вопрос судьи, признает ли он вину.

В отношении Кирсанова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание и распространение вредоносных компьютерных программ"). Он обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Игры,Андрей Кирсанов,
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