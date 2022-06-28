Первый в России обвиняемый в продаже читов для World of Tanks признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/ Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов признал вину по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда города.

Фото: World of Tanks World of Tanks

Ранее постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Кирсанова было направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

"Признаю", - сказал Кирсанов, отвечая на вопрос судьи, признает ли он вину.

В отношении Кирсанова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание и распространение вредоносных компьютерных программ"). Он обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.