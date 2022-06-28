Valve объявила о планах по производству Steam Deck

Valve сообщила о том, что решила увеличить производство Steam Deck — еженедельный выпуск устройств вырастет вдвое.
Кроме того, 30 числа компания начнёт рассылку электронных писем о бронировании консоли на третий квартал 2022 года. Valve не раскрывает продажи Steam Deck, но, судя по всему, спрос на неё хороший.
Забронировать консоль можно в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В России её официально не выпускали.
Недавно Valve сообщила о своём решении отложить выпуск док-станции Steam Deck. А один из разработчиков консоли посоветовал не менять в ней SSD — это может вызывать проблемы.