Valve объявила о планах по производству Steam Deck

Valve сообщила о том, что решила увеличить производство Steam Deck — еженедельный выпуск устройств вырастет вдвое.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, 30 числа компания начнёт рассылку электронных писем о бронировании консоли на третий квартал 2022 года. Valve не раскрывает продажи Steam Deck, но, судя по всему, спрос на неё хороший.

Забронировать консоль можно в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В России её официально не выпускали.