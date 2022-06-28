Ubisoft раскрыла дату релиза Mario + Rabbids Sparks of Hope

В магазине Ubisoft появилась дата релиза Mario + Rabbids Sparks of Hope — 20 октября. Возможно, её раскрыли раньше времени, так как на момент написания новости на странице указан только 2022 год.
Судя по всему, для покупки будет доступно не только стандартное издание с базовой игрой, но и Gold Edition со скинами для оружия и сезонным пропуском. Последний откроет доступ к DLC, в состав которых войдут дополнительный сюжетный контент, новые герои, задания и битвы.
Напомним, что новости об игре ожидаются на этой неделе — сегодня пройдёт новый Nintendo Direct, а завтра могут показать геймплей игры. А пока можно полюбоваться свежими скриншотами, представленными ниже.