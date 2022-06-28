Ubisoft раскрыла дату релиза Mario + Rabbids Sparks of Hope

В магазине Ubisoft появилась дата релиза Mario + Rabbids Sparks of Hope — 20 октября. Возможно, её раскрыли раньше времени, так как на момент написания новости на странице указан только 2022 год.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, для покупки будет доступно не только стандартное издание с базовой игрой, но и Gold Edition со скинами для оружия и сезонным пропуском. Последний откроет доступ к DLC, в состав которых войдут дополнительный сюжетный контент, новые герои, задания и битвы.