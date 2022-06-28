Слух: EA работает над новой игрой по вселенной Marvel

Пока, к сожалению, других подробностей и подтверждений этой информации нет. Также Бейкер признался, что забыл проверить слух через других знакомых инсайдеров, но обязательно сделает это позже.

Участники подкаста порассуждали о том, кто в EA мог бы заниматься игрой по Marvel и остановили свой выбор на DICE. Своё решение они объяснили тем, что к проекту могли привлечь не шведскую студию, которая, судя по всему, погрузилась с головой в Battlefield, а другое подразделение. Опять же, это только предположения.