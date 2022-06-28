В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
3 часа назад

Создатель сериала «Пацаны» попросил Хидео Кодзиму сделать игру

Чемпионат.com

Недавно Хидео Кодзима признался, что у него была идея заняться игрой про супергероев, однако примерно в то время начался первый сезон «Пацанов», где как раз реализовали многие идеи японского гения.

Создатель сериала «Пацаны» обратился к Хидео Кодзима
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако теперь создатель сериала Эрик Крипке попросил создателя Metal Gear и Death Stranding взяться за игру по мотивам «Пацанов».

Пожалуйста, возьмись за игру про «Пацанов». Мы можем объединиться и захватить мир! Кстати, я ваш огромный фанат.

Позже главная звезда «Пацанов» Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, присоединился к обсуждению и поддержал идею сделать игру по мотивам супергеройского сериала Amazon.

Сейчас Кодзима делает как минимум две игры: какую-то революцию с применением облачных технологий для Microsoft и, если верить словам Нормана Ридуса, сиквел Death Stranding.

Игры,Энтони Старр,Эрик Крипке,Хидео Кодзима,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители