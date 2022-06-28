Создатель сериала «Пацаны» обратился к Хидео Кодзима

Недавно Хидео Кодзима признался, что у него была идея заняться игрой про супергероев, однако примерно в то время начался первый сезон «Пацанов», где как раз реализовали многие идеи японского гения.

Однако теперь создатель сериала Эрик Крипке попросил создателя Metal Gear и Death Stranding взяться за игру по мотивам «Пацанов».

Пожалуйста, возьмись за игру про «Пацанов». Мы можем объединиться и захватить мир! Кстати, я ваш огромный фанат.

Позже главная звезда «Пацанов» Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, присоединился к обсуждению и поддержал идею сделать игру по мотивам супергеройского сериала Amazon.