Известный стример установил новый рекорд на Twitch

На Twitch был зафиксирован новый рекорд по одновременному количеству зрителей на одной трансляции. Его установил испанский стример и бывший киберспортивный комментатор Ибай ibai Льянос. Прямой эфир стримера по боксу смотрели в пике 3,3 млн человек.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту Twitch в социальных сетях. Представители площадки поздравили ibai и отметили, что это «история».

Предыдущий рекорд тоже установил испанский стример Давиду TheGrefg Мартинез. Тогда на его трансляции были одновременно 2,5 млн зрителей. TheGrefg находится и на стриме ibai. Он вышел к Льяносу и лично поздравил его с установлением нового рекорда. Это можно увидеть в клипе из Twitch.