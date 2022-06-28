Появились первые подробности сериала по Horizon Zero Dawn

В начале лета инсайдер Джефф Грабб рассказал, что по серии игр Horizon планируется сериал, созданием которого займется Netflix. Студия расскажет оригинальную историю, при этом в ней не будет главной героини игры — Элой.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Название сериала Horizon 2074 появлялось в первоначальной утечке, но 27 июня на сайте профсоюза «Гильдии режиссеров Канады» оно косвенно подтвердилось. На ресурсе можно найти документ о проекте, ведь его съемки пройдут в Торонто.