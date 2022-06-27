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17 часов назад

Ubisoft появится на gamescom 2022, но громких анонсов ждать не стоит

Чемпионат.comиещё 1

Компания Ubisoft подтвердила в соцсетях, что появится на мероприятии gamescom 2022, которое пройдёт в августе. Какие игры ждать на конференции и будут ли анонсы, издатель не сообщил.

Ubisoft появится на gamescom 2022, но громких анонсов ждать не стоит
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее представители Ubisoft рассказали, что летом не будет крупной выставки компании с показами и анонсами игр. Скорее всего, на gamescom 2022 представят уже известные проекты, среди которых пиратская Skull and Bones. Недавно журналист Том Хендерсен рассказал, что экшен покажут в начале июля.

Также не стоит ждать анонсов по серии Assassin's Creed. В рамках празднования 15-летия серии Ubisoft сообщила, что представит будущее франшизы в сентябре этого года.

Gamescom 2022 пройдёт с 24 по 28 августа. Мероприятие состоится и вживую с посетителями, и в онлайн-формате. Организаторы сообщили о 250 компаниях, которые появятся на конференции, но Nintendo, PlayStation, Activision и Take-Two отказались участвовать.

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