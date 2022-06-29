Разработчики из Якутии показали игру на Unreal Engine 5

Якутская студия Fntastic, работающая над The Day Before, где игрокам предстоит выживать в открытом постапокалиптическом мире, решили подробнее рассказать о продвигаемом компанией волонтёрстве, которое вызвало неоднозначную реакцию среди игроков.
Fntastic отмечает, что считает всех членов команды, включая сотрудников, волонтёрами. А сами эти волонтёры делятся на два типа: внутренние — это более 100 специалистов из России, Сингапура, Нидерландов, Таиланда, Финляндии, Казахстана и Беларуси, которые работают инженерами, художниками и т.д. внешние — 40 человек, работающих на безвозмездной основе и помогающих тестировать и анализировать проекты студии на ранней стадии их разработки.
Также внешние волонтёры помогают с локализацией проектов, что, например, очень помогло при работе над прошлогодним многопользовательским хоррором Propnight.
«Большая часть переводов была переделана нашими внешними волонтёрами. Мы вместе с ними находили баги в Propnight, разбирались с читерами и даже организовывали наши сообщества в Discord».
При этом хорошо показавшие себя и активные внешние волонтёры, работавшие на безвозмездной основе, смогут перейти в штат сотрудников студии (или стать внутренними волонтёрами).Также разработчики показали, как будет выглядеть The Day Before на Unreal Engine 5. Напомним, игра должна была выйти 21 июня этого года, но из-за перехода на новый движок дату релиза изменили на 1 марта 2023 года.
«Уже произведен перевод игры The Day Before на Unreal Engine 5, и мы делаем всё возможное, чтобы выпустить высококачественный продукт».
The Day Before на Unreal Engine 5
Напомним, The Day Before выйдет на PC, PS5 и Xbox Series. Проект получит поддержку RTX, поэтому владельцев современных видеокарт Nvidia ждут рейтрейсинг, DLSS и не только. Больше новостей о создании игры ожидается в скором времени.