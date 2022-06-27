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5 часов назад

Блогер Виктор Кравченко рассказал об особенностях покупки игр в лишенном интернета Иране

Газета.Ru

Российский блогер Виктор Кравченко опубликовал ролик из Ирана, в котором показал, как местные геймеры продолжают проводить турниры и совместные игры под санкциями западных стран. Видео опубликовано на YouTube.

Российский блогер показал жизнь иранских геймеров под санкциями
Фото: Газета.руГазета.ру

«Иранский киберспорт развивается, несмотря на все санкции. Я приехал в интернет-кафе, которые очень популярны в Иране. Именно они позволяют и выступать иранским киберкомандам, и спонсируют их», — отметил блогер.

Он показал заведение в Тегеране, в котором расположены множество ПК и игровых приставок.

Блогер поиграл в командный шутер Counter-Strike 1.6 и констатировал, что «компьютеры здесь не очень». Посетители рассказали, что лишены интернета с целью избежать блокировки проектов, и поэтому играют совместно либо по локальной сети, либо несколькими геймпадами на одной приставке.

По словам блогера, в Иране действуют и свои особенности покупки игр через поддельный аккаунт. «Очень сильно распространена именно покупка такого аккаунта уже с играми. Покупаете один аккаунт на пять человек, и пользуетесь им по очереди», — объяснил Кравченко.

Один из иранских киберспортсменов сообщил блогеру, что в стране есть возможность купить новые игровые приставки, такие как PlayStation 5, однако большинство жителей не могут позволить себе такое приобретение. «Для простого иранца это огромная сумма. Поэтому у нас и популярны компьютерные клубы, вроде этого», — заключил он.

Ранее российский блогер Артемий Лебедев похвалил россиянина, который выиграл суд против Sony и в качестве компенсации должен бесплатно получить приставку PlayStation 5 с дисководом. Дизайнер также подверг критике японскую компанию и призвал остальных поклонников PS5 подавать похожие иски.

Игры,Виктор Кравченко,Артемий Лебедев,
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