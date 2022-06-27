Трое россиян вышли на международный киберспортивный турнир

В воскресенье, 26 июня прошли решающие матчи регионального турнира EMEA Stage 2 Challengers по командному шутеру Valorant. Статус сильнейшего коллектива Европы и Ближнего Востока в этот раз получила Fnatic, которая в финале уверенно переиграла FunPlus Phoenix — 3:0 (15:13, 13:5, 15:13). Помимо титула, «оранжевые« получат € 40 тыс. призовых.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Кроме того, оба финалиста отправятся на глобальный турнир серии Masters. В составе FunPlus Phoenix на мировой LAN-ивент поедут два киберспортсмена из России: Андрей Shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин. Европейский регион на турнире также представит Guild Esports, за которую выступает Никита trexx Чередниченко. Российская пятёрка M3 Champions заняла четвёртое место и пропустит ивент.