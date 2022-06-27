Умер Берни Столар — легенда игровой индустрии

В Sony под руководством Берни Столара вышло множество известных франшиз. В их числе: Oddworld Inhabitants, Spyro The Dragon и Crash Bandicoot. Журналист издания VentureBeat вспомнил интервью со Столаром. Он также назвал его одним из самых прямолинейных и честных руководителей в игровой индустрии.

Мне нравилось работать в Sony. Я действительно делал это с удовольствием. Но когда появилась возможность перейти в SEGA и помочь им перестроить бизнес, я был очень заинтересован в этом. Я бы не ушёл из Sony, если бы не жил в страхе быть уволенным вместе со всеми остальными.