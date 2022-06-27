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19 минут назад

Похоже, что максимальная прокачка в Diablo Immortal обойдётся в 540 тыс долларов

Игромания.ру

Пользователь Reddit заметил, что на максимальную прокачку в Diablo Immortal через легендарные самоцветы придётся потратить примерно 540 тыс долларов, а не 100 тыс долларов, как сообщалось ранее.

Почти 10 млн рублей: игроки посчитали сколько надо потратить на Diablo Immortal
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что в игре существуют «подводный камень» в виде механики «Пробуждения» (awakening). «Пробуждённый» 5/5 звёздный самоцвет получает пять новых ячеек для дополнительных легендарных самоцветов, которые нужно улучшать отдельно.

Как результат — вместо 6 5/5 звёздных самоцветов потребуется 36 5/5 камней, каждый из которых улучшается до 10 ранга. На одно «пробуждение» игроку также придётся потратить около 30 долларов, купив специальный предмет в магазине.

Пользователь отмечает, что 540 ты долларов — это цена для тех, кому повезёт в процессе прокачки. При этом не стоит забывать о поиске определённых самоцветов и создании их дубликатов. Менее удачливым игрокам, возможно, придётся потратить чуть более 1 млн долларов.

Diablo Immortal доступна на Android, iOS и PC, но пользователи обрушили рейтинг проекта из-за агрессивной монетизации. Игроки раскритиковали не только проект, но и его геймдиректора.Кроме этого, ранее стало известно, что сюжетный контент для самой Diablo Immortal придётся подождать.

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