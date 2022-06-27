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2 часа назад

CD Projekt могла не знать о проблемах Cyberpunk 2077, компанию обманывали

Чемпионат.com

Cyberpunk 2077 точно можно назвать одним из главных разочарований игровой индустрии. Вышедшую в 2020 году игру утопили в негативных отзывах из-за откровенно сырого качества. Однако, похоже, в этом всём не виновата сама CD Projekt RED.

CD Projekt могла не знать о проблемах Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание Forbes проанализировало видео блогера Upper Echelon Gamers и выяснило, что проверкой проекта на ошибки и баги занималась не сама CD Projekt, а подрядчик в лице румынской Quantic Lab. Данными с ним якобы поделился один из сотрудников Quantic Lab.

Так в чём же Quantic Lab обманула CD Projekt? Компания утверждала, что тестировать Cyberpunk 2077 будут профессионалы, однако этим занимались молодые тестировщики, которые ещё не успели набраться опыта. Также румынская компания врала и о размере команды для сохранения контракта.

В своём ролике Upper Echelon Gamers подробно разобрал ситуацию и даже показал 72-страничный документ со всей информацией. Конечно, никаких ссылок на документы блогер не оставлял, чтобы его видео вдруг не заблокировали.

Сейчас Cyberpunk 2077 играется и выглядит намного лучше, чем на релизе. Разработчики исправили много ошибок, подтянули графику и выпустили экшен на PS5 и Xbox Series. Если вся полученная информация верна, то это может хоть как-то сгладить подорванную репутацию CD Projekt в глазах фанатов. Да и к тому же вряд ли компания будет вновь сотрудничать с Quantic Lab.

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