Вместе с игрой «Смута» планируют выпустить сериал — так появится новая метавселенная

Помните игру «Смута», которую считают русским «Ведьмаком» или Assassin's Creed? По данным издания «Коммерсантъ», во вселенной этой игры планируют создать сериал.

Производством займутся Okko и Первый канал при поддержке АНО «Институт развития интернета». Также считается, что шоу и игра выйдут примерно в одно время и станут основой для метавселенной. Всего планируется 16 серий, а стоимость всего сериала, если верить словам источника, составит 400-600 млн рублей.

Гендиректор АНО ИРИ Алексей Гореславский прокомментировал появление сериала в одной вселенной с игрой. Также Гореславский озвучил и примерную дату выхода проектов, конец 2023 — начало 2024 года.

Два больших проекта пришли параллельно, они познакомились уже внутри у нас.