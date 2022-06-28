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3 часа назад

Вместе с игрой «Смута» планируют выпустить сериал — так появится новая метавселенная

Чемпионат.comиещё 1

Помните игру «Смута», которую считают русским «Ведьмаком» или Assassin's Creed? По данным издания «Коммерсантъ», во вселенной этой игры планируют создать сериал.

Вместе с игрой «Смута» планируют выпустить сериал — так появится новая метавселенная
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Производством займутся Okko и Первый канал при поддержке АНО «Институт развития интернета». Также считается, что шоу и игра выйдут примерно в одно время и станут основой для метавселенной. Всего планируется 16 серий, а стоимость всего сериала, если верить словам источника, составит 400-600 млн рублей.

Гендиректор АНО ИРИ Алексей Гореславский прокомментировал появление сериала в одной вселенной с игрой. Также Гореславский озвучил и примерную дату выхода проектов, конец 2023 — начало 2024 года.

Два больших проекта пришли параллельно, они познакомились уже внутри у нас.

Сначала «Смуту» хотят выпустить на PS4 и Xbox One, а потом портировать игру на ПК и новых консолях.

Игры,Алексей Гореславский,Коммерсант,Первый канал,
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