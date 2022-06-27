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37 минут назад

Авторы пиратской Skull and Bones отправятся во все тяжкие с рейтингом «18+»

Чемпионат.comиещё 2

Долгострой Skull & Bones ранее получил возрастной рейтинг в Южной Корее и Бразилии, а недавно его выдала американская организация ESRB. У тайтла будет взрослый рейтинг М (17+).

Главный пиратский долгострой получил рейтинг «18+»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Из описания можно узнать, что игрокам предстоит взять на себя роль потерпевшего кораблекрушение изгнанника, который должен стать пиратским капитаном. Также говорится о возможности участвовать в морских баталиях и исследовать поселения.

Взрослый рейтинг тайтл получил в том числе из-за большого количества трупов, демонстрации наркотических веществ, матершинных слов и наличия девушек лёгкого поведения. С последними даже можно будет общаться в свойственной манере.

Skull & Bones была анонсирована в 2017 году, после этого в разработке начались проблемы. Судя по всему, Ubisoft готовится выпустить экшен только на ПК, PS5 и Xbox Series, то есть на старых консолях игра не выйдет.

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