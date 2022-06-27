Главный пиратский долгострой получил рейтинг «18+»

Долгострой Skull & Bones ранее получил возрастной рейтинг в Южной Корее и Бразилии, а недавно его выдала американская организация ESRB. У тайтла будет взрослый рейтинг М (17+).

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Из описания можно узнать, что игрокам предстоит взять на себя роль потерпевшего кораблекрушение изгнанника, который должен стать пиратским капитаном. Также говорится о возможности участвовать в морских баталиях и исследовать поселения.

Взрослый рейтинг тайтл получил в том числе из-за большого количества трупов, демонстрации наркотических веществ, матершинных слов и наличия девушек лёгкого поведения. С последними даже можно будет общаться в свойственной манере.