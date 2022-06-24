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2 часа назад

Стало известно об уходе Xbox из России

Газета.Ru

Американская компания Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox, а также отказалась от продаж приставок компании на территории страны. Об этом сообщает интернет-издание GameMAG со ссылкой на источники.

Стало известно об уходе Xbox из России
Фото: Casey Rodgers/APCasey Rodgers/AP

«Российское подразделение Xbox было расформировано в рамках инициативы по сокращению присутствия Microsoft в России», — отметили источники. По данным издания, официальное заявление от корпорации будет опубликовано 30 июня.

Источники добавили, что ближайшие релизы Microsoft для Xbox Series X, Xbox Series S и ПК получат локализации на русский язык. Однако будущие проекты могут остаться без перевода, так как роспуск российской команды предполагает отказ от продаж игр и приставок в России.

Microsoft решила «не оставить почти ничего» в России

В марте Microsoft прекратила поставки приставок и новых аксессуаров в отечественные магазины электроники. При этом стало известно, что крупные ритейлеры начали ввозить электронику через параллельный импорт. Таким образом в стране появились в продаже игровые консоли PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.

Игры,Microsoft,
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