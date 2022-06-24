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14 минут назад

Новая игра создателей Dark Souls и Elden Ring почти готова к выходу

Чемпионат.com

В интервью японскому изданию 4Gamer геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки заявил, что новая игра студии находится на финальной стадии разработки. Он не уточнил, о каком проекте идёт речь, однако фанаты предположили, что это может быть следующая часть Armored Core — серии шутеров от третьего лица, в которой игрок управляет гигантским боевым роботом-мехом.

У создателей Dark Souls и Elden Ring почти готова новая игра
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Миядзаки рассказал, что его следующий проект находится в разработке, но не стал делиться какими-то деталями. Что касается Elden Ring, то игра продолжит получать различные патчи с исправлением багов и улучшением оптимизации. Разработчик не рассказал, планируются ли к выходу сюжетные расширения для экшена, о которых несколько месяцев просят фанаты.

Геймдизайнер также заявил, что хотел бы поработать над более абстрактным фэнтези-проектом по сравнению с Dark Souls и Elden Ring. У Миядзаки уже есть некоторые идеи и концепт будущей игры, однако он пока сам не знает, удастся ли ему их воплотить.

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