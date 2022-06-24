Бесплатные игры недели: стратегия по «Игре Престолов», симулятор автомеханика и другие

Июнь практически подошел к концу: отгремели все важные выставки, в Steam началась ежегодная летняя распродажа — словом, в игровой индустрии все идет своим чередом. Только независимые разработчики и студенты трудятся, не покладая рук, и выкладывают на цифровые площадки новые бесплатные игры. Мы собрали самые интересные релизы за неделю.

Фото: Objectif 3D - game Objectif 3D - game

Видео дня

Если вы один из тех, кого катастрофически разочаровала концовка сериала «Игра Престолов», есть хорошая новость: события истории можно переиграть на свой лад в A Game of Thrones: The Board Game. Это цифровая адаптация одноименной настолки, которая, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор считается одной из лучших игр по мотивам франшизы. Поддержка одиночной игры есть, но лучше сразу позовите двух-трех друзей — так стратегия раскроет всю глубину своих механик. Игру можно бесплатно забрать в Epic Games Store до 30 июня.

Asmodee Digital

Любителям поковыряться под капотом автомобиля однозначно стоит обратить внимание на Car Mechanic Simulator 2018 — медитативную игру о трудовых буднях автомеханика, который чинит и реставрирует самые разные машины. Геймплей несложный, зато крайне расслабляющий: отличный вариант для вечеров, когда не слишком хочется напрягать мозг. Игра бесплатно раздается в Epic Games Store до 30 июня.

PlayWay S.A.

The Rabbit’s Scroll — маленький платформер о зайчике, который пытается убежать от таинственной стены тьмы, пожирающей мирный лес. Для студенческого проекта игра выглядит неожиданно обаятельной: заметно, что графика нарисована и анимирована вручную, да еще и стилизована под старую китайскую живопись.

Scroll Up

Поклонников всяческого хардкора ждет Project: Name — небольшой, но зубодробительно сложный платформер про паркур, где игроку нужно пройти три садистских полосы препятствий. Если вы хотите бросить себе вызов, то попробуйте: от одного взгляда на скриншоты, полные шипов, циркулярных пил и других ловушек, становится не по себе.

Marius Angeschrien

Крохотный хоррор, стилизованный под игры эпохи первой PlayStation. За последние несколько лет ностальгия по этому поколению консолей кристаллизовалась в самостоятельный нишевый жанр, но независимые разработчики все равно находят новые способы удивить и создать что-нибудь новое. На Viltnemda стоит обратить внимание, если вы любите камерные ужастики, вроде сборников Dread X Collection.

Not In Kansas Games

Еще один студенческий проект, который совершенно не выглядит как что-то разработанное студентами. LAY предлагает игроку примерить на себя роль девочки по имени Элиза, которая исследует причудливые миры, решает головоломки и заводит дружбу со всеми местными животными. Отдельный бонус — возможность прокатиться на большом космическом скате.

Objectif 3D - game

Rail Route: The Story of Jozic — самостоятельный спин-офф головоломки Rail Route, посвященной менеджменту железных дорог. Игра рассказывает историю начинающего диспетчера, которому предстоит распланировать железнодорожную сеть в Праге под чутким руководством своего таинственного учителя. Идеальный выбор для поклонников логистических паззлов, экономических симуляторов и математики.