Россияне стали меньше играть

Интерес россиян к играм заметно снизился, отмечает Московский кредитный банк, который изучил расходы клиентов на игры и принадлежности для них.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Согласно данным, в сравнении с прошлым годом, геймеры ожидаемо стали реже тратиться в игровых онлайн-магазинах. Так, число операций упало больше чем на половину — 53%, а средний чек стал меньше на 13%. Отмечается, что количество транзакций в играх уменьшилось на 87%, а их объём — на 79%.

Также МКБ изучил отношение клиентов к киберспортивным клубам и выяснил, что за пять месяцев средний чек снизился на 67%. Кроме того, россияне стали проводить картами меньше оплат — показатель снизился на 55%. Общий объём потраченных средств на киберспортивные клубы сократился почти в 2,5 раза.