Геймер потратил на мобильную игру Diablo Immortal 2,6 млн рублей

Донаты в видеоиграх иногда превращаются в чудесные истории. Вот и пользователь Reddit под ником daymeeuhn поделился своей. Он рассказал, что вывел из 600 млн золота World of Warcraft около $ 50 тыс. и потратил их в Diablo Immortal.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Всё началось с того, что геймер обнаружил у себя множество лут-карточек, которые раздавали на различных BlizzCon — ивентах от Blizzard, где компания анонсировала игры и дополнения. Геймер сразу же отказался от их продажи на онлайн-площадках из-за высокого риска нарваться на мошенника. В итоге daymeeuhn решил купить на эти карточки золото в World of Warcraft, а затем обменять его на специальные жетоны, которые можно конвертировать в настоящую валюту для кошелька Battle.net.

Пользователь потратил почти месяц на то, чтобы вывести всю валюту. По его подсчётам, он обменял приблизительно 3243 жетона на сумму $ 48648 или около 2,6 млн рублей. На задоначенные в Diablo Immortal деньги автор достиг 7000-го уровня резонанса и выбил 4 из 5 резонирующих бонуса. На последний ему пришлось бы потратить ещё одну кучу денег, поэтому он решил остановиться на достигнутом.