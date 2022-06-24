Глава Ubisoft урезал себе зарплату

Ив Гиймо, глава Ubisoft, решил урезать себе зарплату из-за недостаточно хороших финансовых показателей компании — об этом упоминалось в последнем отчёте Ubisoft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Позже представитель компании прокомментировал новость, подтвердив Axios, что это было личным решением Гиймо. За ближайший финансовый год глава Ubisoft получит около 656 тыс долларов — примерно на 327 тыс долларов меньше, чем обычно.

Из июньского отчёта компании стало известно, что её годовая выручка упала на 5%, а операционная прибыль — почти на 14%. Денежные средства, от которых отказался Гиймо, являются бонусом к обычной зарплате и зависят от показателей Ubisoft.