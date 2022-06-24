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4 часа назад

Глава Ubisoft урезал себе зарплату из-за плохих показателей компании

Игромания.руиещё 1

Ив Гиймо, глава Ubisoft, решил урезать себе зарплату из-за недостаточно хороших финансовых показателей компании — об этом упоминалось в последнем отчёте Ubisoft.

Глава Ubisoft урезал себе зарплату
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Позже представитель компании прокомментировал новость, подтвердив Axios, что это было личным решением Гиймо. За ближайший финансовый год глава Ubisoft получит около 656 тыс долларов — примерно на 327 тыс долларов меньше, чем обычно.

Из июньского отчёта компании стало известно, что её годовая выручка упала на 5%, а операционная прибыль — почти на 14%. Денежные средства, от которых отказался Гиймо, являются бонусом к обычной зарплате и зависят от показателей Ubisoft.

Напомним, что трудные времена настали и у главы Electronic Arts — за прошедший финансовый год Эндрю Уилсон заработал всего лишь 19,9 млн долларов. Для сравнения, раньше он получал 39,2 млн долларов.

Игры,Ив Гиймо,Эндрю Уилсон,
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