Глава Ubisoft урезал себе зарплату

Ив Гиймо, глава Ubisoft, решил урезать себе зарплату из-за недостаточно хороших финансовых показателей компании — об этом упоминалось в последнем отчёте Ubisoft.
Позже представитель компании прокомментировал новость, подтвердив Axios, что это было личным решением Гиймо. За ближайший финансовый год глава Ubisoft получит около 656 тыс долларов — примерно на 327 тыс долларов меньше, чем обычно.
Из июньского отчёта компании стало известно, что её годовая выручка упала на 5%, а операционная прибыль — почти на 14%. Денежные средства, от которых отказался Гиймо, являются бонусом к обычной зарплате и зависят от показателей Ubisoft.
Напомним, что трудные времена настали и у главы Electronic Arts — за прошедший финансовый год Эндрю Уилсон заработал всего лишь 19,9 млн долларов. Для сравнения, раньше он получал 39,2 млн долларов.