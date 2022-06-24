Разработчики упростили Dead Cells

Хардкорный рогалик Dead Cells получил свежее обновление Breaking Barriers, которое сделало игру более доступной для широкой аудитории.
Теперь игроки могут настроить сложность игры и воспользоваться дополнительными параметрами доступности. Последние включают в себя различные визуальные подсказки, режим «автоматического удара» против ближайших врагов, а также режим, позволяющий перезапустить забег с начала биома вместо полного рестарта.При этом полный список новых функций гораздо шире — познакомиться с ними можно в патчноуте.
Изначально разработчики хотели, чтобы Dead Cells была «сложной, но справедливой игрой», но затем они поняли, что некоторые пользователи не могли в неё играть. Breaking Barriers решает эту проблему, позволяя вносить в прохождение конкретные индивидуальные корректировки.