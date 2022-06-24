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33 минуты назад

Свежее обновление для Dead Cells сделало игру более доступной

Игромания.ру

Хардкорный рогалик Dead Cells получил свежее обновление Breaking Barriers, которое сделало игру более доступной для широкой аудитории.

Разработчики упростили Dead Cells
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь игроки могут настроить сложность игры и воспользоваться дополнительными параметрами доступности. Последние включают в себя различные визуальные подсказки, режим «автоматического удара» против ближайших врагов, а также режим, позволяющий перезапустить забег с начала биома вместо полного рестарта.При этом полный список новых функций гораздо шире — познакомиться с ними можно в патчноуте.

Изначально разработчики хотели, чтобы Dead Cells была «сложной, но справедливой игрой», но затем они поняли, что некоторые пользователи не могли в неё играть. Breaking Barriers решает эту проблему, позволяя вносить в прохождение конкретные индивидуальные корректировки.

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