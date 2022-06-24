Разработчики упростили Dead Cells

Теперь игроки могут настроить сложность игры и воспользоваться дополнительными параметрами доступности. Последние включают в себя различные визуальные подсказки, режим «автоматического удара» против ближайших врагов, а также режим, позволяющий перезапустить забег с начала биома вместо полного рестарта.При этом полный список новых функций гораздо шире — познакомиться с ними можно в патчноуте.