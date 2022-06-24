Турнир по киберфутболу в Сочи попал в Книгу рекордов России

Игорная зона «Красная Поляна» объявила, что турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest вошёл в Книгу рекордов России за проведение мероприятия на самом большом экране в стране. Его площадь составила 216 квадратных метров.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Cyber Fun Fest состоялся 23 июня. В турнире по киберфутболу поучаствовали жители Японии, Мексики, Малави, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана и Армении. Всего было 100 человек, которые сыграли 64 матча. Всего было три призовых места, а главным призом стала возможность выиграть автомобиль Tesla Model 3.

Своим мнением поделился главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.