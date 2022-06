30 июня ожидается анонс по God of War

Судя по всему, 30 июня состоится некий анонс, связанный с God of War — возможно, что в этот день появятся новости о дате релиза God of War: Ragnarok.

Фото: God of War God of War

Сначала на анонс намекнул инсайдер The Snitch, на счету у которого достоверная информация по новой игре Хидео Кодзимы, анонсы с прошедшей State of Play и дата выхода ремейка первой The Last of Us. Также вскоре после Snitch высказался Том Хендерсон, отметивший вероятную дату анонса — 30 июня.