В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
2 часа назад

Слух: 30 июня ожидается анонс по God of War

Игромания.руиещё 1

Судя по всему, 30 июня состоится некий анонс, связанный с God of War — возможно, что в этот день появятся новости о дате релиза God of War: Ragnarok.

30 июня ожидается анонс по God of War
Фото: God of WarGod of War

Сначала на анонс намекнул инсайдер The Snitch, на счету у которого достоверная информация по новой игре Хидео Кодзимы, анонсы с прошедшей State of Play и дата выхода ремейка первой The Last of Us. Также вскоре после Snitch высказался Том Хендерсон, отметивший вероятную дату анонса — 30 июня.

Напомним, God of War: Ragnarok создают для PS4 и PS5 — игра будет полностью на русском языке. Ранее Джейсон Шрайер рассказал, что Sony не только не планирует переносить игру на 2023 год (как уже сообщал ранее), но и хочет выпустить её в этом ноябре.

Игры,Том Хендерсон,Хидео Кодзима,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители