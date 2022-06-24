В Minecraft появился инструмент, способный спасти флору и фауну

Авторы многопользовательской песочницы Minecraft представили новый инструмент, который поможет игрокам озеленять леса. Мангровая флора и фауна находится в опасности, и теперь искатели приключений могут садить деревья, дабы озеленить территорию и снизить уровень CO2 для комфортного пребывания живых существ на биоме.
Данный предмет можно получить совершенно бесплатно на официальном сайте игры. Ниже представлен трейлер, где персонаж путешествует по миру, сажая деревья и тем самым спасая крабов, крокодилов, оленей, тигров и других животных: