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33 минуты назад

В Minecraft появился новый инструмент, способный спасти флору и фауну

MMO13

Авторы многопользовательской песочницы Minecraft представили новый инструмент, который поможет игрокам озеленять леса. Мангровая флора и фауна находится в опасности, и теперь искатели приключений могут садить деревья, дабы озеленить территорию и снизить уровень CO2 для комфортного пребывания живых существ на биоме.

В Minecraft появился инструмент, способный спасти флору и фауну
Фото: MMO13MMO13

Данный предмет можно получить совершенно бесплатно на официальном сайте игры. Ниже представлен трейлер, где персонаж путешествует по миру, сажая деревья и тем самым спасая крабов, крокодилов, оленей, тигров и других животных:

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