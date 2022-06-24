От 249 рублей: В Steam стартовала летняя распродажа и новый конкурс

В Steam стартовала очередная сезонная распродажа, в которой участвуют тысячи игр. Их сгруппировали как по издательствам, так и по тематике, чтобы пользователи магазина смогли найти самые выгодные и интересные им предложения.
Одновременно в ходе распродажи в магазине проходит новый уникальный квест «Праздник парадоксов Клортакса». Игроки могут заработать значок, выполняя задания афериста из будущего. Для этого им надо по подсказкам отыскать десять игр.
У российских игроков возникнут проблемы с выгодными покупками, поскольку многие из участвующих в распродаже игр заблокированы к продаже на территории страны. Но мы отобрали несколько доступных предложений:
Летняя распродажа Steam уже стартовала и продлится до 7 июля, 20:00 по московскому времени.