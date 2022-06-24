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38 минут назад

В Steam стартовала летняя распродажа с новым конкурсом

Игромания.ру

В Steam стартовала очередная сезонная распродажа, в которой участвуют тысячи игр. Их сгруппировали как по издательствам, так и по тематике, чтобы пользователи магазина смогли найти самые выгодные и интересные им предложения.

От 249 рублей: В Steam стартовала летняя распродажа и новый конкурс
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одновременно в ходе распродажи в магазине проходит новый уникальный квест «Праздник парадоксов Клортакса». Игроки могут заработать значок, выполняя задания афериста из будущего. Для этого им надо по подсказкам отыскать десять игр.

У российских игроков возникнут проблемы с выгодными покупками, поскольку многие из участвующих в распродаже игр заблокированы к продаже на территории страны. Но мы отобрали несколько доступных предложений:

  • SoulСalibur VI — 299 рублей;
  • Hitman 3 — 1079 рублей;
  • Dead Cells — 249 рублей;
  • Chivalry 2 — 719 рублей;
  • Expeditions: Rome — 1499 рублей;
  • Death Stranding Director's Cut — 2309 рублей;
  • Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей;
  • Ghostrunner — 599 рублей.

Летняя распродажа Steam уже стартовала и продлится до 7 июля, 20:00 по московскому времени.

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