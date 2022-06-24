От 249 рублей: В Steam стартовала летняя распродажа и новый конкурс

В Steam стартовала очередная сезонная распродажа, в которой участвуют тысячи игр. Их сгруппировали как по издательствам, так и по тематике, чтобы пользователи магазина смогли найти самые выгодные и интересные им предложения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Одновременно в ходе распродажи в магазине проходит новый уникальный квест «Праздник парадоксов Клортакса». Игроки могут заработать значок, выполняя задания афериста из будущего. Для этого им надо по подсказкам отыскать десять игр.

У российских игроков возникнут проблемы с выгодными покупками, поскольку многие из участвующих в распродаже игр заблокированы к продаже на территории страны. Но мы отобрали несколько доступных предложений:

SoulСalibur VI — 299 рублей;

Hitman 3 — 1079 рублей;

Dead Cells — 249 рублей;

Chivalry 2 — 719 рублей;

Expeditions: Rome — 1499 рублей;

Death Stranding Director's Cut — 2309 рублей;

Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей;

Ghostrunner — 599 рублей.