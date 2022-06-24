В Steam стартовала летняя распродажа

В Steam началась масштабная летняя распродажа. Скидки получили тысячи проектов, однако до России добрались далеко не все из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка. Мы подготовили список интересных предложений, которые можно купить и в РФ. Как это сделать — мы писали в отдельном материале.