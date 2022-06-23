Анонсирован экшен с открытым миром Ashfall от автора Days Gone

Директор проекта Days Gone и бывший сотрудник PlayStation основали студию Liithos для создания нового многопользовательского постапокалиптического экшена Ashfall. В игре будет передана история о павшем городе Сиетл, на который обрушилось множество бедствий вроде извержения вулкана, землетрясения и глобального потепления.

Фото: MMO13 MMO13

По словам авторов, игрокам предстоит исследовать большой открытый мир, проходя сюжетную кампанию, после которой открывается многопользовательский режим с PvE и PvP контентом. Кроме того, в Ashfall будет задействована технология блокчейна, дабы искатели приключений могли торговать внутриигровыми предметами между собой.