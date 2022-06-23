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15 часов назад

Анонсирован экшен с открытым миром Ashfall от автора Days Gone

MMO13иещё 1

Директор проекта Days Gone и бывший сотрудник PlayStation основали студию Liithos для создания нового многопользовательского постапокалиптического экшена Ashfall. В игре будет передана история о павшем городе Сиетл, на который обрушилось множество бедствий вроде извержения вулкана, землетрясения и глобального потепления.

Анонсирован экшен с открытым миром Ashfall от автора Days Gone
Фото: MMO13MMO13

По словам авторов, игрокам предстоит исследовать большой открытый мир, проходя сюжетную кампанию, после которой открывается многопользовательский режим с PvE и PvP контентом. Кроме того, в Ashfall будет задействована технология блокчейна, дабы искатели приключений могли торговать внутриигровыми предметами между собой.

К сожалению, пока нет информации, когда именно Ashfall выйдет, однако известно, что проект разрабатывается для ПК и консолей текущего поколения. Ниже представлены концепт-арты игры:

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