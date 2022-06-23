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17 часов назад

В России отключат сервера World of Warplanes

Елена Прошина

В России и СНГ 13 декабря полностью отключат серверы World of Warplanes, которые являются разработчиками игр World of Tanks и World of Warplanes. Соответствующее заявление размещено на сайте проекта.

В России отключат сервера World of Warplanes
Фото: World of WarplaensWorld of Warplaens

«К сожалению, мы вынуждены сообщить вам о том, что СНГ сервер World of Warplanes будет остановлен. Мы запланировали это отключение через 180 дней, а именно на 13 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом игрокам из России и СНГ уже заблокировали возможность покупок в премиум-магазине World of Warplanes и в Steam, общие для остальных проектов WG внутриигровые ценности останутся доступны до момента окончательного выключения серверов. Затем пользователи вероятно смогут перенести свой аккаунт в проекте с сервера СНГ на европейский — об этом сообщат дополнительно.

Об уходе из России и Белоруссии Wargaming стало известно в начале апреля. В конце марта компания передала свой бизнес под управление петербургской Lesta Studio.

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