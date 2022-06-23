Deliver Us the Moon улучшили для новых консолей

Wired Productions и KeokeN Interactive объявили о выходе обновления к фантастической головоломке Deliver Us the Moon. Обновление предназначено для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series, и оно доступно всем владельцам игры бесплатно.
После установки обновления игру мы увидим в улучшенном виде: с поддержкой разрешения 4K, трассировкой лучей и продвинутыми отражениями. В игре значительно сократилось время загрузок, а владельцы PlayStation 5 ещё и получают дополнительные возможности, связанные с особенностями контроллера: использование адаптивных триггеров и динамика.
Deliver Us The Moon — научно-фантастический триллер, действие которого происходит в апокалиптическом будущем. Природные ресурсы Земли истощаются, и вся надежда человечества — на приток с Луны. Однако лунная колония, которая отвечала за жизненно важную энергию, внезапно замолчала. И нам предстоит выяснить, что там произошло.