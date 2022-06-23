The Callisto Protocol испугает даже фанатов ужасов

Striking Distance Studios продолжает делиться любопытными подробностями о The Callisto Protocol. В этот раз разработчики рассказали о том, как собираются пугать игроков.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Страшные моменты The Callisto Protocol должны будут удивить даже фанатов ужасов. Авторы постарались создать много сюрпризов, которые перевернут ожидания и будут отличаться от того, что мы привыкли видеть в жанре.

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Например, формулу «очень страшно, нарастание напряжения, очень страшно и так далее» разбавят двумя очень страшными моментами подряд. Или игрок может услышать звук опасности слева, но на него нападут справа.

Геймдизайнер Глен Скофилд привёл ещё один пример из начала игры, когда главный герой открывает дверь и сразу подвергается нападению. После этого игрок должен (в идеале) действовать более осторожно, взаимодействуя с дверьми. Однако по ходу прохождения, не встретив другой похожей опасности, он расслабится — только для того, чтобы создатели игры смогли вновь его напугать.

В этих вопросах разработчики полагаются не только на интуицию — они также ведут письменный учёт всех страшных моментов, чтобы определить лучший момент для повторного испуга.

The Callisto Protocol может показаться безжалостной, но авторы понимают важность передышки. Правда, моментов спокойствия будет не так много, а Скофилд рекомендует всегда оставаться начеку. По его словам, даже во время передышки разработчики могут попытаться напугать вас.

Кроме того, не все игроки смогут заметить некоторые страшные моменты. Речь идёт об ужасах, которые будут происходить где-то в стороне, скрытые от глаз большинства. Например, если посмотреть на потолок в одной комнате, то можно будет увидеть что-то такое, чего не увидит игрок, просто смотревший вперёд.