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1 час назад

World of Warplanes уходит из России

Чемпионат.com

Wargaming объявила, что в России и СНГ полностью выключит World of Warplanes — возможность покупать донаты уже отключена, а серверы перестанут работать через шесть месяцев, 13 декабря.

World of Warplanes уходит из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что официально об этом рассказали на сайте игры ещё 15 июня, однако в информационное поле сведения попали только 21 июня, когда новость опубликовали на странице «Мира самолётов». До момента окончания работы пользователи смогут использовать общую WG-валюту со всех проектах.

По нашим данным, World of Warplanes в целом очень непопулярная (в Steam онлайн никогда не превышал 700 человек за раз), а её поддержкой в России после ухода Wargaming некому заниматься. Права на это не передали петербургской Lesta, которая сейчас занимается оперированием World of Tanks и World of Warships в России.

Позже Wargaming расскажет, как перенести аккаунт игры на европейский сервер. Отключение в СНГ никак не отразится на работе World of Warplanes в Европе, США и Азии.

Вот как разработчики благодарят немногочисленных игроков World of Warplanes.

Мы очень благодарны всем игрокам, которые присоединились к нам как на запуске игры, так и буквально вчера. Мысли и идеи каждого из вас, вся ваша страсть к полёту были неоценимы в этом путешествии, именно они вдохновляли и вдохновляют нас на разработку World of Warplanes.

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