World of Warplanes уходит из России

Wargaming объявила , что в России и СНГ полностью выключит World of Warplanes — возможность покупать донаты уже отключена, а серверы перестанут работать через шесть месяцев, 13 декабря.

По нашим данным, World of Warplanes в целом очень непопулярная (в Steam онлайн никогда не превышал 700 человек за раз), а её поддержкой в России после ухода Wargaming некому заниматься. Права на это не передали петербургской Lesta, которая сейчас занимается оперированием World of Tanks и World of Warships в России.