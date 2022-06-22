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1 час назад

Серверы бесплатной Fall Guys упали из-за наплыва игроков

Чемпионат.com

Вчера студия Mediatonic сделала Fall Guys бесплатной для всех платформ. Судя по всему, это повлияло на серверы игры, поскольку они упали. Об этом сообщили журналист Том Уоррен и сами разработчики.

Серверы Fall Guys рухнули
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Mediatonic подчеркнула, что уже работает над исправлением проблемы. Судя по комментариям, серверы до сих пор не работают. Некоторые пользователи отправляли сообщения 20-40 минут назад и выкладывали скриншот выпадающей ошибки.

Также можно найти критику разработчиков. Якобы они должны были понимать, что из-за бесплатного доступа онлайн проекта явно вырастет.

Я просто скажу, что вы, ребята, должны были знать, сколько людей присоединится к игре, потому что она бесплатная.

Ваши серверы ужасно плохо работают, вы должны были что-то сделать, это не впечатляет.

Fall Guys можно скачать бесплатно для ПК (Epic Games Store) и консолей.

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