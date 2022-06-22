Турнир по Rainbow Six Siege перенесли из-за ЛГБТ-скандала

В феврале Ubisoft неожиданно перенесла второй мейджор по Rainbow Six Siege. Изначально он должен был пройти в Абу-Даби, однако жёсткая критика фанатов подтолкнула компанию к полной смене локации. По их словам, в Объединённых Арабских Эмиратах нарушаются права ЛГБТ. Если бы турнир действительно прошёл в ОАЭ, то в конечном итоге некоторые фанаты Siege находились бы в потенциальной опасности.