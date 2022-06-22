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1 час назад

Стартовала Kickstarter-кампания настольной игры по Cyberpunk 2077

Игромания.ру

Состоялся официальный запуск Kickstarter-кампании настольной игры по, получившей подзаголовок «Банды Найт-Сити» (Gangs of Night City).

Фанатам предложили скинуться на настолку по Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Настолка рассчитана на 1-4 игроков, которым предстоит сразиться за контроль над городом в роли безжалостных банд. Cyberpunk 2077: Gangs of Night City порадует нелинейной историей с возможностями выбора, а также «появлением» знакомых персонажей, включая всеми любимого Джонни Сильверхенда.

Выпуском игры занимается CMON. До завершения кампании осталось 14 дней, однако нужную сумму удалось собрать за считанные минуты. На момент написания новости фанаты собрали больше 200 тыс долларов из необходимых 100 тыс долларов.

А пока рекомендуем к просмотру трейлер Cyberpunk 2077: Gangs of Night City с демонстрацией миниатюр и не только.

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