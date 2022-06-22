В Team Fortress 2 исправили проблемы

После многочисленных просьб Valve наконец-то услышала просьбы игроков спасти Team Fortress 2. Шутер получил свежее обновление, которое исправило большое количество ошибок, в том числе и помогает бороться с читерами.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На странице апдейта в Steam указывается, что были исправлены эксплойты и глитчи, с помощью которых злоумышленники совершали свои действия. Ещё Valve обновила голосование и улучшила модели некоторых персонажей. С подробным описанием обновления можно ознакомиться по ссылке.