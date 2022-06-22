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1 час назад

У World of Warcraft: Dragonflight внезапно появилась цена для России

Чемпионат.com

Blizzard опубликовала стоимость и системные требования Dragonflight — нового расширения для World of Warcraft Проект можно предзаказать и в России с помощью кошелька Battle.net. Для покупки доступны 3 издания:

У нового World of Warcraft внезапно появилась цена для России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком
  • Базовое — 2299 рублей.
  • Героическое — 3299 рублей.
  • Эпическое — 4299 рублей.

Системные требования Dragonflight

Минимальные

  • ОС — Windows 7 (64-разрядная версия).
  • Процессор — 4 ядра, 3,0 ГГц (Intel Core Haswell 4-го поколения или AMD Ryzen Zen).
  • Видеокарта — с поддержкой DirectX 12, 3 ГБ видеопамяти (семейство NVIDIA GeForce GTX 900, AMD GCN 4-го поколения или Intel Iris Xe).
  • Оперативная память — 8 ГБ.
  • Место на диске — 128 ГБ (SSD)

Рекомендуемые

  • ОС — Windows 10 (64-разрядная версия).
  • Процессор — 6 ядер, 3,5 ГГц (Intel Core Coffee Lake 8-го поколения или AMD Ryzen Zen 2).
  • Видеокарта — с поддержкой DirectX 12, 8 ГБ видеопамяти (NVIDIA GeForce RTX, AMD RDNA 2 или Intel Arc 7).
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске — 128 ГБ (SSD).

Дополнение Dragonflight выйдет до конца 2022 года. Расширение посвятят драконам и новой расе — драктирам.

Игры,Intel,
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