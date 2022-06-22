У нового World of Warcraft внезапно появилась цена для России

Blizzard опубликовала стоимость и системные требования Dragonflight — нового расширения для World of Warcraft Проект можно предзаказать и в России с помощью кошелька Battle.net. Для покупки доступны 3 издания:
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком
- Базовое — 2299 рублей.
- Героическое — 3299 рублей.
- Эпическое — 4299 рублей.
Системные требования Dragonflight
- ОС — Windows 7 (64-разрядная версия).
- Процессор — 4 ядра, 3,0 ГГц (Intel Core Haswell 4-го поколения или AMD Ryzen Zen).
- Видеокарта — с поддержкой DirectX 12, 3 ГБ видеопамяти (семейство NVIDIA GeForce GTX 900, AMD GCN 4-го поколения или Intel Iris Xe).
- Оперативная память — 8 ГБ.
- Место на диске — 128 ГБ (SSD)
- ОС — Windows 10 (64-разрядная версия).
- Процессор — 6 ядер, 3,5 ГГц (Intel Core Coffee Lake 8-го поколения или AMD Ryzen Zen 2).
- Видеокарта — с поддержкой DirectX 12, 8 ГБ видеопамяти (NVIDIA GeForce RTX, AMD RDNA 2 или Intel Arc 7).
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске — 128 ГБ (SSD).
Дополнение Dragonflight выйдет до конца 2022 года. Расширение посвятят драконам и новой расе — драктирам.