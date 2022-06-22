Авторы PUBG показывают новую карту

Создатели PUBG: Battlegrounds опубликовали небольшой ролик, в котором показали затопленную карту под названием Deston. Её особенность заключается во множестве небоскрёбов, которых раньше в королевской битве не было. Судя по всему, это будет одна из самых вертикальных локаций в игре, чем-то напоминающая проекты серии Battlefield. А передвигаться между небоскрёбами, судя по всему, нужно на лодках.