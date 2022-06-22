Cities: Skylines поставил новый рекорд среди градостроительных стратегий

Мы очень рады отпраздновать рубеж в 12 миллионов проданных копий у Cities: Skylines и гордимся нашим лидерством в жанре градостроительного симулятора — мы не смогли бы добиться этого без вас! Огромное спасибо всем нашим фанатам за вашу постоянную поддержку!