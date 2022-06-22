Новые слухи о GTA 6

Инсайдер Matheusvictorbr раскрыл много новой информации о готовящейся GTA 6. В частности, стали известны подробности сюжета, место действия игры, а также особенности геймплея.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Подробности сюжета GTA 6

Согласно информации Matheusvictorbr, в следующей части GTA будет два главных героя — брат и сестра. Их родителей убили члены картеля в 2003-м, после чего близнецов разлучили. Как и в GTA 5, в новой игре будет пролог, посвященный этим трагическим событиям. Вступление может происходить в Бразилии или похожей стране Южной Америки.

Основная часть кампании развернется в США в наши дни. Брат и сестра встретятся уже взрослыми, но по разным сторонам закона. Брат стал сотрудником агентства по борьбе с наркотиками. А его сестра в это время строила карьеру наемной убийцы в картеле, который погубил ее родителей. Героиня желает отомстить тем, кто руководил нападением на ее родственников.

Место действия GTA 6

Действие пролога происходит в Южной Америке. Основные события сюжета будут развиваться в разных местах: на Кубе, в Колумбии, Вайс-Сити и Карцер-Сити — вымышленном городе из Manhunt.

Согласно утечке, Карцер-Сити расположен недалеко от Либерти-Сити.

Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 в игре будет 5 городов и разрушаемостьИсточник фото: wallpapercave.com