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56 минут назад

Заточка, дубинка и гравитация — детали боевой системы The Callisto Protocol

Игромания.ру

Striking Distance Studios в разговоре с Game Informer подробнее рассказала о боевой системе The Callisto Protocol.

Появились свежие новости о боевой системе The Callisto Protocol
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В игре будет как ближний, так и дальний бой. Первый позволит ощутить весь ужас от внешнего вида врагов. Игроки смогут защищать себя заточкой или оглушающей дубинкой — последнее является основным видом оружия.

Не стоит забывать и о GRP, которое даёт возможность манипулировать гравитацией и брать под контроль врагов, притягивая их к себе или отбрасывая в сторону. Устройство будет нуждаться в перезарядке, а на его разряд будут влиять размеры противников. Кстати, всё оружие, и ближнего, и дальнего боя, можно будет улучшать.

Что касается расчленёнки, то она может оказаться очень удобной. К примеру, если лишить врага рук, то он не сможет схватить героя, а существо без ног упадёт вниз и будет ползать. Также в игре будут биофаги, использующие для атак свою голову — через раслечение их можно лишить такой возможности.

Кстати, некоторые конечности можно будет ломать, а не только отрывать — игрокам должны понравиться соответствующие анимации. Также разработчики постарались задействовать в бою особенности контроллера DualSense.

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