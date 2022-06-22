Появились свежие новости о боевой системе The Callisto Protocol

Striking Distance Studios в разговоре с Game Informer подробнее рассказала о боевой системе The Callisto Protocol.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В игре будет как ближний, так и дальний бой. Первый позволит ощутить весь ужас от внешнего вида врагов. Игроки смогут защищать себя заточкой или оглушающей дубинкой — последнее является основным видом оружия.

Не стоит забывать и о GRP, которое даёт возможность манипулировать гравитацией и брать под контроль врагов, притягивая их к себе или отбрасывая в сторону. Устройство будет нуждаться в перезарядке, а на его разряд будут влиять размеры противников. Кстати, всё оружие, и ближнего, и дальнего боя, можно будет улучшать.

Что касается расчленёнки, то она может оказаться очень удобной. К примеру, если лишить врага рук, то он не сможет схватить героя, а существо без ног упадёт вниз и будет ползать. Также в игре будут биофаги, использующие для атак свою голову — через раслечение их можно лишить такой возможности.